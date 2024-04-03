Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıkların savunmaları ve müştekilerin talepleri dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

03.04.2024 23:11
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Özdemir, Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nı vefat eden oğlu Mehmet Tepebaşı'nın yaptığını, oğlunun jeofizik mühendisi olduğunu ve arsa sahibiyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını söyledi.

Tepebaşı, "Binayı yapılan sözleşmeye uygun olarak inşaatı tamamlamıştır. Oğlumun Kahramanmaraş içerisinde başka yapmış olduğu binalar da mevcuttur. Yani oğlum fiili olarak bu işleri yapmaktaydı. Benim yıllardır kooperatifçilikle uğraşmam sebebiyle ve geniş çevrem olduğundan oğluma yol gösterdiğim adımlar mevcuttur. 'Şu demirci ekibi iyi, şu kalıpçı iyi, şununla çalışırsan sonuçtan problem çıkmaz, malzemeyi şuradan alırsan mağdur olmasın' şeklinde yardımcı olmuşumdur." dedi.

"Daire almak isteyenleri oğluma yönlendirdim"

İnşaatta müteahhitlerin ve kooperatif sorumlularının kusurlu olmadığını savunan Tepebaşı, "Sonuçta bir baba oğul ilişkimiz her zaman mevcuttur. Daire almak isteyenleri oğluma yönlendirdim. Onun başarılı olması için yardımcı olmam elbette bir babanın en içten arzusudur. Oğlum inşaata başladığında da bu ilişkilerimiz sürekli devam etmiştir. 'İnşaatı fazla görmedim' diyen inşaatın fenni mesulünün bana müteahhit demesini de anlamıyorum. Apartmanın ismini de Mehmet oğlunun adını koymuştur. İnşaat kat karşılığı yapılmıştır. Ne yapım ruhsatında ne inşaat sözleşmesinde ismim geçmediği halde tanımadığım kişiler tarafından müteahhit olarak adlandırmam gerekçe değildir. Bu bölgede 40'tan fazla apartman olup farklı farklı kişiler tarafından yapılmıştır. Hepsi yıkılmıştır. Buradaki tüm inşaat müteahhitlerin ve kooperatif sorumlularının tamamının kusurlu, yaptığı işlerin hatalı olduğunu söylemek hayatın doğal akışına haykırıdır. Beratimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ahmet Özdemir de binanın "asrın felaketi"nde yıkılmasının normal olduğunu savundu.

Sanık Atilla Öz ise dava konusu blokla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Duruşmaya katılan tüm müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika

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