Kahramanmaraş'taki Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi 17,5 Yıl Hapse Çarptırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi 17,5 Yıl Hapse Çarptırıldı

Kahramanmaraş\'taki Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi 17,5 Yıl Hapse Çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Güvenç Apartmanı'nın müteahhidi Ahmet Kara, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararından sonra, yaşamını yitirenlerin aileleri adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

12.12.2024 16:20  Güncelleme: 16:29
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KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'ndeki Güvenç Apartmanı'nın müteahhidi Ahmet Kara (62), 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davada, 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şazibey Mahallesi'nde Ebrar Siteleri'ndeki Güvenç Apartmanı da yıkıldı. 96 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhidi Ahmet Kara hakkında Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz sanık Kara, bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Binanın müteahhidi Ahmet Kara ise başka deprem dosyasından tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

Mahkemede mütalaasını veren savcı, Ahmet Kara'nın bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterildiğini belirtip cezalandırılmasını, ceza verilirken de ölen kişi sayısının dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti. Son sözü sorulan Ahmet Kara, mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. Ölenlerin yakınları da savcının mütalaasına katıldıklarını belirtip sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Kara'yı, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, bu dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.

'UMUT IŞIĞI OLDU'

Duruşma sonunda binada yakınlarını kaybedenler, adliye önünde toplanarak açıklama yaptı. Binada annesi ve 3 kardeşini kaybeden Emine Biçici, karar için hakim ve savcılara teşekkür etti. Kararla birlikte adalete olan umutlarının tekrar yerine geldiğini ifade eden Biçici, şunları söyledi:

"Bundan sonra umarım belediye, devletin diğer yetkili mercileri bir ağaç bile dikerken daha dikkat etmeyi öğrenirler. Çünkü bunun cezasını maalesef ki sadece aileler çekti. Yanan biz olduk yani. Umuyorum bundan sonra inşallah her şey düzenli ve programlı ilerler. Yargıya da çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar olursa olsun çok güzel bir sonuç aldık. 99 depreminde ders alamadık, umuyorum bu yaşadığımız depremde ders almış oluruz" dedi.

Biçer, "Diğer yargılamamız zaten kamu görevlilerine olacak inşallah. Umuyoruz bu, bu kadar uzamaz. Kısa süre içerisinde onlar da en yüksek cezayı alırlar. Adalete güveniyoruz, umudumuz yükseldi, inşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından umut ışığı oldu Güvenç Apartmanı. Kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey yerine getirmez. Bu ceza 96 can için yeterli olmasa da biliyoruz ki en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa yani bu hikayeyi maalesef sevinçle vereceğiz 'Ceza aldı en azından bir kişi' diye. Umuyorum kamu görevlileri için de diğer suçlar için de aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimiz mezarının başında."

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi 17,5 Yıl Hapse Çarptırıldı - Son Dakika

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