Samsun’da Boğulma Tehlikesi: Aile Kurtarıldı

Güncel

Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik aile, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Mustafa ve anne Emine Ak ile çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinden serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileyi gören çevredekiler durumu yetkililere bildirip yardıma koştu.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çocuklardan 3'ü vatandaşlarca kısa sürede sudan çıkartılıp kurtarıldı. Baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper Ak ise cankurtaranlarca denizden bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aile, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Ailenin, Kahramanmaraş'tan çocuklarını Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için kente geldiği öğrenildi.

Sessiz yürüyüş için geldikleri sahilde ailenin yardımına koştular

Aileyi sudan çıkaranlardan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Ahmed Hattab, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için her hafta düzenlenen sessiz yürüyüş kapsamında sahilde bulunduklarını söyledi.

Bu sırada "Yardım edin boğuluyorlar, yüzme bilen yok mu?" şeklinde sesler duyduklarını belirten Hattab, şunları kaydetti:

"Batı Şeria bölgesinden iki arkadaş ve bir Gazzeli arkadaşla toplam dört kişi denize koştuk. Arkadaşlarımız 3 kişiyi sudan çıkardı. Sudan çıkartılan kişilere ambulans gelinceye kadar ilk yardımlarını hekim arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Sonra sahil güvenlik ve dalgıç polisler geldi. Kalanları da denizden çıkardılar."