Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı

10.04.2026 21:19
Bakan Bolat, deprem sonrası Kahramanmaraş'ın hızlı iyileşmesini ve başarılarını vurguladı.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Programı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bundan 3 yıl önce 11 ili kapsayan ancak merkezi Kahramanmaraş olan, Anadolu coğrafyasının yaşadığı en şiddetli, en sarsıcı iki depremiyle karşılaştı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin '8-10 yılda kaldıramayız' dedikleri bu 11 vilayeti kapsayan yıkım ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki buçuk yılda ortadan kaldırıldı ve yeni güzel şehirler kuruldu. 53 Bin 565 şehidimize rabbimizden gani gani rahmet diliyoruz, Allah mekanlarını cennet eylesin. Millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bütün etkilenmiş olan şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldırdık. Bu dünyada büyük bir örnek alınan başarı" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Programı' düzenlendi. 9-12 Nisan tarihleri arasında sürecek olan programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Geleneksel Halk Oyunu gösterileriyle başlayan program konuşmalar ile devam etti.

'MİLLET, DEVLET, HÜKÜMET OLARAK KENETLENDİK'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün İstanbul'da 'Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Programı'nda bir aradayız. Program başladı ve dört gün boyunca devam ediyor. Burası sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'da halkımızla bütünleşme ve İstanbul'daki hemşehrilerimizle bütünleşme çerçevesinde il dernekleri federasyonları ile yapılan bir geleneğin devamında bir aradayız. Kahramanmaraş'ta yok yok, her şey var. Güzel, kahraman, yiğit insanları var. Kahramanmaraş'ın milli manevi değerleri, tarımsal bereketi, gastronomisi çok güçlü. Edebiyatta çok güçlü zengin bir geçmişi ve bugünü var şiirin merkezi medeniyetin merkezi ve üretimin merkezi. Tarımsal üretim, sanayi üretimi, hizmetler bütün sektörlerde çalışmalar var artık savunma sanayisinde de Kahramanmaraş var. Kahramanmaraşımız bundan 3 yıl önce 11 ili kapsayan ancak merkezi Kahramanmaraş olan Anadolu coğrafyasının yaşadığı en şiddetli, en sarsıcı iki depremiyle karşılaştı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin '8-10 yılda kaldıramayız' dedikleri bu 11 vilayeti kapsayan yıkım ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki buçuk yılda ortadan kaldırıldı ve yeni güzel şehirler kuruldu. 53 Bin 565 şehidimize rabbimizden gani gani rahmet diliyoruz, Allah mekanlarını cennet eylesin. Millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün etkilenmiş olan şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldırdık. Bu dünyada büyük bir örnek alınan başarı. Bizim yurt dışında bakanlarımızla ve mevkidaşlarımızla konuştuğumuzda iki buçuk yılda 455 bin konut, iş yeri, köy evinin teslim edildiğini söylediğimizde hayretler içerisinde kalıyorlar. ve bize 'gelin sizin müteahhitleriniz bizim ülkemizde de yapsınlar' diyorlar. 2 gün önce Portekiz'deydim, orada da altyapı projeleri için Türk müteahhit firmalarını davet ediyorlardı.123 bin tane toplu konut yapılacakmış, yaklaşık 5 yıllık bir sürede. Bize 'Türk müteahhitleri gelsin bizim ülkemizde de bunları yapsın' çağrısında bulundular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Politika, Ekonomi, Deprem, Kültür, Güncel, Son Dakika

