Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Rus Arina Salamakhina ile Yöresel Düğünle Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Rus Arina Salamakhina ile Yöresel Düğünle Evlendi

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Rus Arina Salamakhina ile Yöresel Düğünle Evlendi

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle evlendi. Genç çiftin mutluluğuna katılan davetliler halay çekerek eşlik etti.

21.08.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Antalya'ya tatile gelen 20 yaşındaki Salamakhina ile konakladığı otelde tanıştığı 22 yaşındaki Saygılı, bir yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Türkoğlu'na gelen Saygılı ve Salamakhina, ilçede geleneklere göre düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Salamakhina, Rusya'dan gelen ailesi ve davetlilerle karşılıklı "Erik Dalı" oynadı. Düğüne katılan davetliler de halay çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

"Eşime her konuda güveniyorum, onu çok seviyorum"

Saygılı, AA muhabirine, garsonluk yaptığı otele tesadüfen tatile gelen Salamakhina ile bir yıl önce tanıştığını söyledi.

Salamakhina'nın Rusya'ya döndükten sonra Antalya'ya gelmeye başladığını belirten Saygılı, "Sonra ben Rusya'ya gitmeye karar verdim. Sonrası ailelerimiz tanıştı ve Rusya'da bir düğün yaptık. Tekrar burada da düğün yapmaya karar verdik ve bugün düğünümüzü yapıyoruz. Eşime her konuda güveniyorum, onu çok seviyorum. Bu yüzden kendisine Antalya'da teklif yaptım ve iş buralara kadar geldi." ifadelerini kullandı.

Salamakhina da eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini dile getirerek, " Türkiye'de evlendiğim için çok mutluyum. Duygularımı anlatmaya kelime bulamıyorum, gerçekten çok mutluyum. Kahramanmaraş'a üçüncü gelişim ve burada insanlarla görüştüğüm için çok mutluyum. Gerçekten Kahramanmaraş'ı çok seviyorum, çok mutluyum. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Rus Arina Salamakhina ile Yöresel Düğünle Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Rus Arina Salamakhina ile Yöresel Düğünle Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement