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Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem ziyaretini bekliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem ziyaretini bekliyor

Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın deprem ziyaretini bekliyor

Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat 2023 depremlerinin birinci yılında yapacağı açıklamaları bekliyor. Depremin ardından sanayicinin hızlı aksiyon aldığı ve işletmelerin yüzde 60'ının faaliyette olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yeni kurulan Tomsuklu OSB'nin 4 ay içinde tamamlanacağı ve yeni iş kollarının oluşturulacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili de bilgi veriliyor.

02.02.2024 11:26
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GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat 2023 depremlerinin birinci yılında şehre gerçekleştireceği ziyarette yapacağı açıklamaları bekliyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine, geçen yılki depremlerin şiddeti ve yarattığı tahribatın çok büyük olduğunu anımsattı.

Depremin birinci yılında sokakta olacaklarını ve vefat edenleri dualarla anacaklarını dile getiren Narlı, "Devletimiz de sağ olsun, buradaydı. Bugün de burada, yarın da burada olacak, diğer gün de burada olacak. Devlet yanımızda. Bizler de el birliğiyle inşallah bu sanayimizi tekrar canlandıracağız. Gelecekten de ümitliyim." dedi.

Yıkıntıların kaldırılmasının kolay olmadığına işaret eden Narlı, şöyle konuştu:

"Bunların kaldırılmasının devlete maliyeti 100 milyar dolar diyorlar. Bence 100-150 milyar dolar civarında. Yıkım büyüktü ama bu tek başına devletimizin işi değil. Sanayici, esnaf, siyasi, memur, devlet, biz, hepimiz el ele verdiğimiz zaman bize dayanacak hiçbir şey yok."

Depremin ardından sanayicinin çok hızlı aksiyon aldığını belirten Narlı, şu an işletmelerin yüzde 60'ının faaliyette olduğu bilgisini verdi.

Tomsuklu OSB 4 aya kadar bitecek

Kahramanmaraş'taki en önemli sanayi kollarından birinin tekstil olduğunu belirten Narlı, dünyada bu sektörde daralma olduğunu ve işlerin başka ülkelere kaymaya başladığını anlattı.

Narlı, bu gelişmeleri de dikkate alarak yeni kurdukları ve altyapısının yüzde 70'ini tamamladıkları Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 4 aya kadar bitireceklerine dikkati çekerek, daha sonra iş insanlarına burada temel attıracaklarını ve OSB ile Kahramanmaraş'ta yeni yeni iş kolları oluşturacaklarını söyledi.

Mustafa Narlı, yeni iş kolları ve yeni yatırımlarla şehri tekrar hak ettiği yere getireceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti

Narlı, 6 Şubat'a birkaç gün kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız burada olacak. Cumhurbaşkanımız Tomsuklu OSB'de bize 20 bin dönüm yer verdi, yeni yeni iş kollarının da müjdesini verecek. Kahramanmaraş'ın nasıl bir iş koluna kaydığının müjdesini paylaşacak. Orada da bunu başaracağımıza adım gibi eminim. Hiç kimse kuşku etmesin, Kahramanmaraş'ı hızla toparlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı sanayiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem ziyaretini bekliyor - Son Dakika


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