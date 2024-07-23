Kahramanmaraşlıların sıcak havayla imtihanı - Son Dakika
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Kahramanmaraşlıların sıcak havayla imtihanı

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Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlerken termometreler şehrin plaka kodu 46'yı gösterdi. Kimi vatandaş şemsiye ile gezdi, kimi ise soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı. Sıcak havanın etkisiyle başa çıkmaya çalışan vatandaşlar ağaçların altına sığınırken, bazıları da şehir parkındaki serin çimlere oturmayı tercih etti.

23.07.2024 10:53
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Kahramanmaraşlıların sıcak havayla imtihanı

Şehirdeki hissedilir hava sıcaklığı plaka kodu 46'yı gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlerken termometreler şehrin plaka kodu 46'yı gösterdi. Kimi vatandaş şemsiye ile gezdi, kimi ise soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı.

Kahramanmaraş'ta sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Kentte bazı vatandaşlar güneşten kaçıp gölge ararken, bazıları ise serinlemek için soğuk içecekler tüketti. Sıcaktan bunalanlar ağaçların altına sığınırken, bazıları da şehir parkındaki serin çimlere oturmayı tercih etti. Sıcak havanın etkisiyle başa çıkmaya çalışan vatandaşlardan bazıları ise şemsiyelerini açarak güneşten korunmaya çalıştı.

Mehmet Alcı, "Önceden binalar varken Maraş serindi. Binalar depremde yıkılınca çarşı çöl sıcaklığı gibi desem yeridir. Aşırı sıcak, aşırı yanıyoruz. Şemsiye gölgeliyor sadece ama yine de dış ortam sıcaklığını tabi hissediyorsun. Direk güneş birebir yakmıyor ama şemsiye kullanmak faydalıdır" dedi.

Esnaf Mustafa Bilirim ise, "Kahramanmaraş merkezde oturacak yer fazla kalmadı. Bizde elimizden geldiğince müşterilerimize, hem bir rahat nefes alsınlar diye hem de gölgede en azından oturabilecek bir yer olsun diye burayı inşa ettik" diye ifade etti.

Kahramanmaraşlıların sıcak havayla imtihanı
Kaynak: İHA

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