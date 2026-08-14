Kahta\'da Gazze İçin Basın Açıklaması

Kahta STK Platformu tarafından Gazze'ye yönelik saldırılara ve insani yardım konvoyunun engellenmesine tepki amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Kahta 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen açıklamaya platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılardan Ahmet Özbek, platform adına yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek, bölgede sivillerin, özellikle çocukların ve yaşlıların ağır koşullarla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan yardım konvoyunun İbrahim Sınır Kapısı'nda bekletilmesine tepki gösteren Özbek, insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Özbek, "O konvoy yalnız değildir. İbrahim Sınır Kapısı'nda dualarıyla ve direnişleriyle bekleyen her bir kardeşimizin iradesi bizim irademizdir." ifadelerini kullandı.

Açıklama, "Yaşasın özgür Filistin" sloganlarıyla sona erdi.