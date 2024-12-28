Kahta-Siverek Yolu 25 Dakikaya Düşüyor - Son Dakika
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Kahta-Siverek Yolu 25 Dakikaya Düşüyor

Bakan Uraloğlu, Kahta-Eceler yolunun 28 Aralık'ta açılacağını, seyahat süresinin 25 dakikaya ineceğini duyurdu.

28.12.2024 16:26
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Bakan Uraloğlu: "Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşecek"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Kahta-Eceler arasında 27 kilometre yol, 2 çift köprü ve 2 üstgeçit inşa edildi"

28 Aralık'ta Kahta-Eceler mevkiinin resmi açılışı gerçekleştirilecek

"Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 25 dakikaya düşecek"

"Akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz"

ADIYAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek yolu kapsamında Kahta-Eceler mevkiinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini duyurdu. Söz konusu kesimde 27 kilometre yol, 2 çift köprü ve 2 üstgeçit inşa edildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Proje tamamlandığında seyahat süresi 25 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini hatırlatarak, "Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık'ta da Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"2 çift köprü ve 2 üstgeçit tamamlandı"

Kahta-Narince-Siverek yolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi, daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamladık" dedi.

"Güzergah 11,2 kilometre kısalacak"

Bakan Uraloğlu, yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini belirterek "Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız" şeklinde konuştu.

"Heyelanlı kesimler terk edilecek"

Yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ifade etti. Kahta-Siverek yolunun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır" diye konuştu.

Düzenlenen açılış törenine başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol ve kent protokolü katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahta-Siverek Yolu 25 Dakikaya Düşüyor - Son Dakika

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