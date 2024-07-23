Kahve Festivalleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Gerçekleştirilecek

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Kahve festivalleri bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Coffee Festival 20-22 Eylül'de Bilkent Center'da, İstanbul Coffee Festival 3- 6 Ekim'de Ataköy Marina'da ve Antalya Coffee Festival 22-24 Kasım'da Cam Piramit'te kahveseverleri ağırlayacak.

İzmir Coffee Festival'in ise tarihi ve mekanı yakın zamanda netleştirilecek.

Kahve festivali, İstanbul'da 10. yılını kutlarken, Ankara'da 8. kez, İzmir'de 3. kez ve Antalya'da ilk kez ziyaretçilere kapılarını açacak.

Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, ulusal ve uluslararası büyük kahve markaları ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.

Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim sunan kahve festivalleri, gastronomi alanında marka festivalleri olarak her yıl yoğun ilgi görüyor.

Festival kapsamında ayrıca tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performanslar yer alacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak.