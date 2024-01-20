Kahvehane sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza onaylandı

KAYSERİ'de, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz'ü (51), bıçaklayarak öldüren Ömer Alp Göker'e yerel mahkemenin, 'tahrik' indirimi uygulayarak verdiği 18 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, 23 Mayıs 2022'de, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi Ozan G. tartıştı. Tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker, eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü ağır yaraladı. Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C. de ellerine geçirdiği sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu. Süleyman Cingöz, hayatını kaybederken, diğer 3 kişi de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise 'silahla basit yaralama'dan dava açıldı.

Geçen yıl 15 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Alp Göker ile müşteki sanıklardan ölen Cingöz'ün oğlu B.C., Hacı Osman C. ile Cingöz'ün şikayetçi eşi, kızları, ağabeyleri ve kız kardeşleri hazır bulundu. Duruşmadaki ifadesinde müşteki sanık Ömer Alp Göker, "5 kişi üstüme saldırdı. Süleyman'ı öldürme kastım yoktu. Kendisini ne tanırdım ne de bilirdim. Burası normal bir emeklinin gidip, çay içtiği ve gazete okuduğu bir kahvehane değildi. Gece geç saatlere kadar açık bir kumarhaneydi. Ben oraya kuzenim Ozan'ı almaya gitmiştim. Bana küfredip, saldırmaya başladılar. Benim yarım saat içinde hayatım karardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Alp Göker'i, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Ozan G.'nin ise 'yaralama' ve 'suç üstlenme' suçundan 10 ay hapis, tutuksuz sanıklardan Hacı Osman C.'nin de 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, sanık B.C.'nin ise aynı suçtan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oybirliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.