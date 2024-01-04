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Kahvehane sahibini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Kahvehane sahibini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Kırşehir'de yaşanan olayda, kahvehane sahibi Veysel Uçar'ı öldüren ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından serbest bırakılan diğer şüphelilerle ilgili yeni deliller bulunmuş ve soruşturma devam etmektedir.

Kahvehane sahibini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
04.01.2024 - 16:38,
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KIRŞEHİR'de, kahvehane sahibi Veysel Uçar'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Yağcı (34), tutuklandı.

Olay, 17 Aralık'ta, sabah saatlerinde, Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Musa Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. İki şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri sonrası şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanede tedavisi süren Veysel Uçar ise 14 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar'ın ölümünün ardından serbest bırakılan şüphelilerle ilgili yeni deliller bulan ekipler, Veysel Uçar'ı öldüren kişinin Fatih Yağcı olduğunu belirledi. Yağcı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Yağcı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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