Kahvehanede Okey Oynarken Yakalandı - Son Dakika
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Kahvehanede Okey Oynarken Yakalandı

Kahvehanede Okey Oynarken Yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Bursa'da okey oynarken polis tarafından yakalandı.

19.09.2024 11:47
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Bursa'da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için kırsal mahallelerde çobanlık yapan, mevsimsel işçi olarak çalışan hükümlü, kahvehanede okey oynarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Davut Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda hükümlünün yakalanmasına yardımcı olacak bir fotoğrafının bulunmadığı, sosyal medya kullanmadığı, 10 yılı aşkın süredir sabit bir adreste uzun süre kalmayıp, başka ilçelerde kırsal mahallelerde, çiftliklerde çobanlık ve mevsimlik işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Doğan'ın kolluk güçlerinden kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını, çalıştığı yerlerde bu isimle tanındığını, son olarak Karacabey ilçesi kırsal Topçuhisar Mahallesi'nden ayrıldığını ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla buluşacağını tespit etti.

Esenevler'de tedbir alan ekipler, Davut Doğan'ı kahvehanede arkadaşlarıyla okey oynarken yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ve adliyede işlemleri tamamlanan Doğan, cezaevine teslim edildi.

Kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarında, hükümlünün okey oynadığı sırada polis ekiplerinin kahveye girdiği ve onu masadan kaldırdığı görülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Davut Doğan, 3-sayfa, Güncel, Polis, bursa, Hukuk, Ceza, Suç, Son Dakika

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