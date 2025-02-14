Kaja Kallas: Barış İçin Ukrayna Sürecine Dâhil Olun - Son Dakika
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Kaja Kallas: Barış İçin Ukrayna Sürecine Dâhil Olun

AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna barışı için ABD ve AB'nin ortaklığına vurgu yaptı.

14.02.2025 23:17
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD ara buluculuğundaki görüşmelere Ukrayna ve AB tarafının da dahil edilmesi gerektiğini, aksi halde barışın uygulanabilir olmayacağını söyledi.

Kallas, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumlarda, Ukrayna'daki gelişmelere dair mesajlar verdi.

İçinden geçilen çalkantılı uluslararası konjonktürde AB'nin oynayabileceğini birçok rol olduğunu ifade eden Kallas, "Biz güvenilir ve öngörülebilir bir ortağız." dedi.

Kallas, ABD'nin uluslararası taahhütlerinden çekilmesi halinde bu boşluğun AB tarafından doldurulamayacağını belirterek, "Ancak bizim için stratejik olan alanlarda elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu yüzden kesinlikle jeopolitik bir oyuncu olarak hareket etmenin ve jeopolitik gücümüzü artırmanın yollarını arıyoruz." diye konuştu.

"Barış istiyorsa, Ukrayna'yı bombalamayı bırakabilirdi"

"(Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için varılacak) Herhangi bir anlaşmanın işe yaraması için Ukraynalılar tarafından kabul edilmesi gerekiyor." diyen Kallas, masadaki mevcut görüşmelerin neyi içerdiğinin bilinmediğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekten barış istemediğini savundu.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrali bombalamasını kanıt olarak göstererek, "Barış istiyorsa, Ukrayna'yı bombalamayı bırakabilirdi. Yani, bu kadar basit ama bunu yapmıyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi General Keith Kellogg ile görüşme yapacağını belirten Kallas, "İşe yarayacak herhangi bir plan için Avrupalılara ihtiyacınız var. Ukraynalılara ihtiyacınız var. Bu anlaşma sahada uygulanacak. Dolayısıyla sahadakiler Ukraynalılar ve Avrupalılar." değerlendirmesini yaptı.

"Bizimle kavga etmeye çalışıyorlar gibiydi"

ABD'li yetkililer ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini dile getiren Kallas, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya değinerek şunları söyledi:

"Bizimle kavga etmeye çalışıyorlar gibiydi. Biz dostlarımızla kavga etmek istemiyoruz. Dışarıdan gelen başka tehditlere maruz kalıyoruz. Biliyorsunuz, iç siyasette her türlü sorunumuz var ve bunları kendimiz çözüyoruz. Ancak müttefiklerimizle birlikte, ABD ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması veya uluslararası düzenin işlememesi konusundaki daha büyük tehditler konusunda çalışmamız gerekiyor."

"Acı vericiydi"

Kallas, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile dün NATO'da bir araya geldiğini anımsatarak, "(ABD tarafından) Kendilerine verilen tüm vaatleri duymak oldukça acı vericiydi. Ukrayna'nın nükleer silahları olduğunu ve 'nükleer silahlarınızdan vazgeçin, nükleer silahlarınızı imha edin ve Rusya'nın bir daha asla size saldırmaması için güvenlik garantileri sağlayacağız' diye ikna edildiklerinden bahsediyordu. Öyle de yaptılar, çünkü bu tür vaatlerde bulunan ABD'ye inanıyorlardı." ifadesini kullandı.

"En güçlü ve gerçekten işe yarayan güvenlik garantisi NATO üyeliği"

AB Yüksek Temsilcisi, şunları kaydetti:

"En güçlü ve gerçekten işe yarayan güvenlik garantisi NATO üyeliği. Aslında en ucuz güvenlik garantisi de bu. Çünkü Rusya'yı gerçekten caydırıyor. Şimdi, bunun söz konusu olmadığının söylendiği noktaya gelince, o zaman gerçekten güvenlik garantilerinden kastın ne olduğunu açıkça söylememiz gerekiyor. Ukrayna'yı destekleyen 27 (AB üyesi) ülke veya her kim varsa, bu soruyu cevaplamalı. Eğer 'size güvenlik garantisi veriyoruz' diyorsanız, neyi kastediyorsunuz? Askerlerinizi sahaya göndermeye razı mısınız? Kabiliyetleri ve mühimmatı sağlamaya razı mısınız ' Eğer öyleyse, bunu gelecekteki savaşları ve çatışmaları caydırabilecek miktarda yapabilecek misiniz' Yani, tüm destekçilerin veya güvenlik garantisi verenlerin cevaplaması gereken sorular bunlar."

Kaynak: AA

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