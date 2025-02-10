Kaja Kallas, Papa Franciscus ile Görüştü

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Kallas, görüşmeden bir kareyi X hesabından paylaşarak, Papa ile tanışmaktan onur duyduğunu yazdı.

Görüşmede Ukrayna'da devam eden savaşı konuştuklarını aktaran Kallas, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ve Ukrayna'nın geleceğini güvence altına alacak adil ve kalıcı bir barışa duyulan ihtiyacı ele aldık." ifadesini kullandı.

Kallas, "Ayrıca Papa Hazretlerine, en savunmasız durumda olanları koruma ve insan onurunu savunma konusundaki güçlü liderliği için teşekkür ettim." bilgisini paylaştı.

AB yetkilisi, başkent Roma'da düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu toplantısına katılmak üzere İtalya'da bulunuyor.