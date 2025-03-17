Kaja Kallas: Rusya Barış İstemiyor

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Cidde konuşmalarından herkes memnun olduğunu dile getirdi. Fakat anlıyoruz ki Rusya aslında çok da fazla barış yapmak istemiyor. Buradan anlayacağımız da Rusya'nın güvenilir olamayacağıdır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları toplantısını tamamladıklarını açıkladı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Kallas, gündemlerinin ana başlıklarının Ukrayna'ya destek olmak ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olduğunu kaydetti.

"Rusya bu durumu, her türlü isteklerini sunabilecekleri bir fırsat olarak görüyor"

Kallas, Ukrayna-Rusya savaşını bitirme çabalarına ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna konusunda çok geniş çaplı bir siyasi destek var. Masadaki herkes 'Kararlılığımızı göstermeliyiz' dedi. Cidde konuşmalarından herkes memnun olduğunu dile getirdi. Şimdi tabi ki top Rusya'nın sahasında. Fakat anlıyoruz ki Rusya aslında çok da fazla barış yapmak istemiyor.

Buradan anlayacağımız da Rusya'nın güvenilir olamayacağıdır. Rusya bu durumu, her türlü isteklerini sunabilecekleri bir fırsat olarak görüyor. Biz de şunu anlıyoruz ki Rusya'nın bu isteklerinin tek nedeni nihai hedeflerini gerçekleştirmek."

"İnsani yardımlar, Gazze'de yardıma muhtaç herkese ulaştırılması gerekli"

"Gazze'de, insani yardımların politize edilmesini herkes kınıyor" diyen Kallas, şöyle konuştu:

"İnsani yardımlar, Gazze'de yardıma muhtaç herkese ulaştırılması gerekli. Mısır'ın Gazze için 'Arap Barış planı veya Arap Yeniden Yapılandırma Planı'nı' destekliyoruz. Tabi ki konuşulması gereken çok sayıda unsur var. Bunlardan biri Avrupalılar için en önemli olanı ise, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde veya yeniden yapılandırılmasında bir rolü olamaz."

"Temel olarak Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmeye devam etme olasılığımız var"

Suriye'de yaşanan son şiddet olayları ve katliamlara ilişkin konuşan ve Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönündeki adımlardan bahseden Kallas, "Suriye konusuna gelirsek, bugün Brüksel'de 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu konferans gerçekleştirilecek. Konferansta, Suriye'deki insanlara yönelik şiddeti konuşuyor olacağız. Bu çok endişe verici bir gelişme. Bu durumu nasıl okumamız gerektiğini belirten istihbarat bilgisi de olacak" dedi. Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Temel olarak Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmeye devam etme olasılığımız var çünkü oradaki insanlar çalışamaz veya oradaki refahını sağlayamazsa bu durum da Suriye'de kaosa neden olur ve kaos da iç savaşa yol açar. Yani bizim buradaki durumumuz bu. Suriye'ye ilerlemeleri konusunda yardım ediyoruz.

Tabi ki Suriye'nin şimdiki yönetiminin yaşanan şiddeti gerçekleştirenleri bulmak konusunda ciddi adımlar attıklarını görmek istiyoruz. Ayrıca yönetimin 'kapsayıcı bir yaklaşımını' da görmek istiyoruz çünkü Suriye'de çok fazla farklı gruptan insan var."

"Yaptırımları hafifletmeyi planlıyoruz ancak yeni liderliğin atacağı adımları çok yakından takip ediyoruz"

Suriye'nin kıyı bölgelerinde tekrar şiddet olaylarının yaşanması halinde ne yapacaksınız diye sorulunca Kallas, şu cevabı verdi:

"AB Dışişleri Bakanları'yla konuşmamız üzerine eğer şiddet olaylarını önlemek istiyorsak, Suriye'deki insanlara umut vermeliyiz. Suriye'deki insanlara umur vermek aynı zamanda maaş ödemeleri anlamına gelen bankacılık hizmetine erişim ve yatırımcıların Suriye'ye gelmesi ve böylece Suriye'deki tüm bu yaşamın geliştirilebileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle yaptırımları hafifletmeyi planlıyoruz ancak elbette Suriyelilerin ve yeni yönetimin atacağı adımları çok yakından takip ediyoruz. Kıyı bölgelerinde bu şiddeti, katliamı gerçekleştirenlere nasıl tepki veriyorlar ve onları nasıl yargılıyorlar? Tabi ki nisan ayında bu konuya geri dönmeye ve neler yapıldığını tekrar konuşmaya kararlaştırdık."

"İran konusunda bölgesel barışın istikrara kavuşturulmaması konusu bizim için endişe verici"

"İran konusunda da bölgesel barışın istikrara kavuşturulmaması konusu bizim için endişe verici" ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:

"İran'ın Rusya'ya sağladığı askeri destek de bizim için büyük endişelerden birisi. İran'ın rehine politikası konusunda da görüşüyoruz ve bununla başa çıkabilmek için nasıl bir birleşebiliriz diye konuşuyoruz. Tabi ki en önemli konu, nükleer programı. Bu konuda hepimizin fikir birliği içinde olmamız şart. Bu konuların yanı sıra ABD ile ilişkileri de görüştük. Gümrük verdi zamlarına, ticari ilişkilere odaklandık."