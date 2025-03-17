Kaja Kallas: Rusya Barış İstemiyor - Son Dakika
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Kaja Kallas: Rusya Barış İstemiyor

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın şartlarının barış istemediğini vurguladı.

17.03.2025 18:53
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- AB Yüksek Temsilcisi Kallas: " Rusya'nın öne sürdüğü şartlar, barış istemediklerini gösteriyor"

BRÜKSEL - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi kabul etmek için öne sürdüğü şartların, Moskova'nın barış istemediğini gösterdiğini söyleyerek "Öne sürdükleri şartlar, aslında gerçekten barış istemediklerini gösteriyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ukrayna'ya ilişkin konuların tartışılacağını ifade eden Kallas, mevcut durumda topun Rusya'nın sahasında olduğunu ve öne sürülen şartların neler olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

" Gazze'nin yeniden inşası için Arap planını destekliyoruz"

Toplantıda Orta Doğu ve Gazze'deki gelişmelerin de değerlendirileceğini açıklayan Kallas, "Gazze'nin yeniden inşası için Arap planını destekliyoruz ve elimizden geldiğince yardımcı olmayı deneyeceğiz" dedi.

" Suriye'de bölgesel ortaklarımızla çalışmamız gerek"

Suriye'deki şiddet olaylarının endişe verici olduğunu vurgulayan Kallas, "Bu, Suriye'de umudun pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, Suriye'nin doğru yolda ilerlediğini gerçekten gösterebilmek için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Suriye konusunda bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor. Ayrıca bugün bir Suriye konferansımız var ve burada da Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl bir ülke olması için neler yapabileceğimizi tartışacağız" dedi.

"Öne sürdükleri şartlar, barış istemediklerini gösteriyor"

Basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için öne sürdüğü şartlara ilişkin bir soru alan Kallas, "Öne sürdükleri şartlar, aslında gerçekten barış istemediklerini gösteriyor. Çünkü şart olarak öne sürdükleri şeyler, savaşla ulaşmak istedikleri nihai hedeflerle aynı" dedi.

"Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaya devam edilmesi gerekiyor"

Suriye'nin sahil kesiminde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin bir soruya Kallas, "Görmek istediğimiz şey, Suriye liderliğinin sorumluluk alması ya da katliamları gerçekleştirenleri sorumlu tutması. Bu durum, yaptırımların kaldırılmaya devam edilmesi gerektiğini de gösteriyor çünkü biliyorsunuz, eğer insanlar için umut olursa, kaos da azalır. İnsanların umudunun artması için temel hizmetlerin sağlanması gerekiyor. Örneğin, bankacılık hizmetleri. Kesinlikle bunu görüşeceğiz. Şu anda, yaptırımların kaldırılmasına yönelik ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kaja Kallas: Rusya Barış İstemiyor - Son Dakika

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