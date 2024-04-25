Kalbine yenik düşen genç hakem gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Kalbine yenik düşen genç hakem gözyaşlarıyla uğurlandı

Kalbine yenik düşen genç hakem gözyaşlarıyla uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde spor yaparken fenalaşan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç hakem Yusuf Bulut memleketi Turgutlu'da toprağa verildi. Cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı, CHP Manisa Milletvekili, Turgutlu Belediye Başkanı ve birçok spor camiası temsilcisi katıldı. Genç hakemin cenazesi, gözyaşları arasında Turgutlu Mezarlığı'nda defnedildi.

25.04.2024 23:30  Güncelleme: 23:34
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Kalbine yenik düşen genç hakem gözyaşlarıyla uğurlandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde spor yaparken fenalaşan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç hakem Yusuf Bulut memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Spor Vadisinde arkadaşlarıyla birlikte spor yaparken fenalaşarak yere yığılan ve ardından olay yerine gelen 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen 37 yaşındaki genç hakem Yusuf Bulut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Aynı zamanda Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan Bulut'un cenazesi bugün Turgutlu ilçesi Subaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi.

İlçede ve spor camiasında sevilen isimlerinden biri olan Yusuf Bulut'un cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF 4. Bölge Sorumlusu ve MHK üyesi eski hakemlerden Ünsal Çimen, TFF 4. Bölge Sorumlusu Serkan Gencerler, Türkiye Süper Lig hakem gözlemcileri İbrahim Aksoy ve Yunus Yıldırım, Süper Lig Hakemi Koray Gencerler, Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Murat Türker ve üyeleri, tüm Manisa ve İzmir hakemleri, Türkiye Ampute Futbol MHK Başkanı Ahmet Emin Alanka, TFF HGD Merkez Üyeleri, TFF HGD Manisa ve İzmir Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Şehit gibi uğurlanıyor benim kardeşim"

Genç hakemin cenazesi ilk olarak çalıştığı kurumu olan Turgutlu Belediyesi'nin önüne getirildi. Burada cenazeyi Belediye Başkanı Akın, Bulut ailesi ve belediye çalışanları karşıladı. Dua alınırken yüzlerce vatandaş gözyaşları döktü. Burada bulunan Yusuf Bulut'un yakınları "Şehit gibi uğurlanıyor benim kardeşim" diye duygularını ifade etti.

Ardından genç hakemin yaşadığı mahalle olan Turgutlu Subaşı Mahallesi Subaşı Camiine getirilen cenaze burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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