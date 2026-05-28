Kalbinur Çimşit Dünya Şampiyonu Oldu
Kalbinur Çimşit Dünya Şampiyonu Oldu

28.05.2026 09:52
17 yaşındaki Kalbinur Çimşit, kick boksta dünya şampiyonluğuna ulaştı, hedefi Avrupa Şampiyonası.

TRABZON'da lise öğrencisi Kalbinur Çimşit (17), enerjisini atmak için babasının tavsiyesi üzerine başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu. Antalya'da düzenlenen Uluslararası Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Çimşit, "Hırçın biriyim, içimdeki hırçınlığı ringe döktüm. Emeğimizin karşılığını aldık. Şimdi hedefim, Avrupa Şampiyonası'na gitmek" dedi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Kalbinur Çimşit, 3 yıl önce enerjisini atmak için babasının tavsiyesi üzerine kick boks sporuna başladı. Yeteneği ve azmiyle antrenörünün dikkatini çeken Çimşit, düzenli antrenman yaparak çalışmalarını zamanla profesyonel düzeye taşıdı. Katıldığı ulusal organizasyonlarda üst üste dereceler elde edip Ortahisar Belediyespor Kulübü'ne transfer olan Çimşit, bu yıl 12-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'da 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun katılımıyla düzenlenen 11'inci Uluslararası Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde yarıştı. 52 kilogram 'Low Kick' branşında mücadele edip, tüm rakiplerini eleyen Kalbinur, dünya şampiyonu oldu. Kentte çiçeklerle karşılanan Çimşit, Avrupa Şampiyonası'na gidip, milli takıma katılabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

'HEDEFİM, AVRUPA ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM'

3 yıl önce enerjisini atmak için babasının tavsiyesi üzerine dövüş sporlarına yöneldiğini anlatan Kalbinur Çimşit, "Bu spora 3 yıl önce babamın tavsiyesiyle başladım. Ben de zaten çocukluğumdan beri yerinde duramayan biriydim. Hocamla birlikte zamanla gelişerek dereceler elde ettim. Türkiye birincilikleri elde ettikten sonra Ortahisar Belediyespor Kulübü'ne transfer oldum. Hırçın biriyim, içimdeki hırçınlığı ringe döktüm. Agresifliğimi ve hırçınlığımı ringe yansıttığımı düşünüyorum. İlk başta tabii ki zorlandım ama hocam bende ışık gördüğünü söyledi. Yoğun çalışmalardan geçtik ve emeğimizin karşılığını aldık. Beni en çok motive eden, ailemin beni çok desteklemesi ve güvenmesi oldu. Antrenörüm de bana çok destek verdi. Çok çabalayarak başarılar elde ettim. Kendime güveniyordum. Azimle devam ederek Antalya'da dünya kupası şampiyonu oldum. Kick boks tam da içimi dışarı vurabildiğim bir spor; kendimi bulmuş gibi hissediyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki eksiklerim var, hocamla beraber eksikleri düzeltmeye çalışıyoruz. Üstüne koyarak ilerliyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve milli takıma katılabilmek" diye konuştu.

'HIRSINA VE GÜCÜNE İNANIYORUM'

Antrenör Yahya Alemdağ, Kalbinur'un azmi ve başarısına dikkat çekerek, "Kalbinur, spora ilk başladığında tabii ki eksikler vardı ama antrenmanların hepsinin hakkını vermeye çalışan bir sporcuydu. Bizim için önemli olan antrenmanda ter dökmek, mücadele vermek ve çalışmaktır. Belirli zamanlarda bizim de ona yardımlarımızla beraber düzeltilebilir bir aşamaya geliyor. Ondaki özgüven ve hırsı aldıktan sonra ve o ışığı gözünde gördükten sonra onunla ilgilendik. Geçen sene Kalbinur, ikinci oldu. Şanssızdık ve maçı kaybetmiştik. Rakipleri de iyiydi. Bu seneye daha iyi hazırladık. Diyarbakır'daki maçı kaybetmiştik aynı sporcularla bu kez Antalya'da karşılaştık. Üstün bir başarı sergileyerek dünya şampiyonu oldu. Daha yolun başındayız. Kalbinur bu sene gençler kategorisinde yarıştı, seneye de aynı kategoride yarışacak. Amacımız milli takıma girmesi. Gençlerden, büyükler kategorisinde çıkmadan milli takım görmesini çok istiyoruz. O azim, hırs ve gücün onda olduğuna inanıyorum. Bunun içinde onunla çok ilgileniyoruz. Bolu'da yapılacak olan Türkiye şampiyonluğu maçı var. Orada da şampiyon olursa milli takıma girmek için şansımız olacak" dedi.

Kaynak: DHA

