Kaldırım İşgallerine Denetim

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, Bayındır Mahallesi Oduncular Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından 4-18 Temmuz'da yapılan denetimlerde, inşaat malzemesi, kereste ve odun satışı yapan 9 iş yerinin kaldırımları işgal ettiği tespit edildi.
Söz konusu iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunan ekipler, malzemelerin kaldırılması için süre tanıdı.
Verilen sürenin ardından kurallara uymayan 1 işyerine idari yaptırım uygulandı.
Vatandaşların ortak kullanım alanı kaldırımları işgal eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği, uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
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