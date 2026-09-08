Kaldırımda yürüyen anneye ve iki çocuğuna çarpan Diyarbakır'daki sürücü tutuklandı
Diyarbakır Bağlar'da kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile iki çocuğuna çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet G. tutuklandı. Anne ve çocukların yaralandığı kaza, bir aracın yol kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Hamdiye Öztürk (36) ile çocukları Ebrar (5) ve Efnan Öztürk (2) yaralandı. Kaza, bir aracın yol kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobilin sürücüsü Mehmet G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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