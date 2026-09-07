Kalibaf: ABD oyunun kurallarının değiştiğini anlamalı
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, sert ve acı verici karşılık vereceklerini söyledi. Son dönemde Tahran-Washington arasındaki gerilim tırmanırken Kalibaf, orantılı yanıt devrinin sona erdiğini vurguladı.
TAHRAN, 7 Eylül (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, çıkarlarına ve güvenliklerine yönelik her türlü saldırıya "daha hızlı, daha sert ve daha acı verici" karşılık vereceklerini ABD'nin anlaması gerektiğini söyledi.
İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın bildirdiğine göre Kalibaf, meclisin pazar günkü açık oturumunda, "orantılı yanıt devrinin" sona erdiğini vurguladı.
Kalibaf, "Amerikalıların, orantılı yanıt devrinin sona erdiğini ve son operasyonlarda üslerine düzenlediğimiz saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu anlamış olması gerekiyor. Bundan böyle oyunun kuralları değişmiştir ve İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir" dedi.
ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları düzenlemesi, İran'ın ise ABD'nin bölgedeki üslerine misilleme saldırıları başlatmasıyla Tahran ile Washington arasındaki gerilim son dönemde tırmandı. Saldırıların ardından cumartesi günü de iki tarafın donanmaları arasında çatışmalar yaşandı.
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