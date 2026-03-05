Kalibaf\'tan ABD\'ye Uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı silahlı Kürt gruplarını sahaya süreceğine dair haberler üzerine "ABD, suçlu İsrail rejimini savunmak için tüm varlıklarını kumara yatırmak istiyor. İtibarsız ayrılıkçılar kendilerini kaptırıp hata yaparsa tarihin çöplüğüne atılırlar." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'a karşı silahlı Kürt grupları sahaya süreceğine dair haberlere karşı uyarıda bulundu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, suçlu İsrail rejimini savunmak için tüm varlıklarını kumara yatırmak istiyor. Akıllı olan hiç kimse bu mezbahaya girmez. İtibarsız ayrılıkçılar kendilerini kaptırıp hata yaparsa tarihin çöplüğüne atılırlar."

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.