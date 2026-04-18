Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

18.04.2026 10:30
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın geçiş düzenlemelerinin sahada belirleneceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemelerinin sosyal medyada değil sahada belirginleştiğini belirtti.

Meclis Başkanı, Kalibaf, resmi Telegram hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemeleri sosyal medyada değil sahada belirginleşir. Boğaz'dan geçiş İran'ın belirlediği rota ve izniyle gerçekleşecek." dedi.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmayacağı uyarısında bulunarak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Boğaz'daki geçiş düzenlemelerinden sorumlu olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bir saat içerisinde 7 kez yalan söylediğini savunarak "Savaşta bu yalanlarla kazanmadılar ve müzakerelerde de bir yere varamayacaklar." dedi.???????

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun kendileri için kutsal olduğunu da hatırlatan Kalibaf, uranyumun taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

