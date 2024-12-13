Kalkan-35 Operasyonu: 31 Kaçakçı ve 981 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-35 Operasyonu: 31 Kaçakçı ve 981 Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-35 operasyonunda 31 kaçakçı ve 981 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

13.12.2024 09:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 438 personelin görev aldığı denetimlerde 366 bin 838 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada toplam 15 bin 250 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, " Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalkan-35 Operasyonu: 31 Kaçakçı ve 981 Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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