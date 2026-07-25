Kalkilya'da İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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Kalkilya'da İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Yaralandı

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İsrail, Kalkilya'da düzenlediği saldırıda 8 Filistinliyi yaraladı. Maddi hasar da meydana geldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandı.

Bölgeye sevk edilen Filistin Kızılayı ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel kaynaklar, silahlı ve maskeli İsrailli grupların köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdığını, olaylar sırasında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Filistin köylerine ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalkilya'da İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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