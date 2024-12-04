Kallas: Sırbistan ve Kosova'nın AB Yolunda Normalleşme Şart - Son Dakika
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Kallas: Sırbistan ve Kosova'nın AB Yolunda Normalleşme Şart

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sırbistan ve Kosova'nın AB üyelik sürecinin normalleşmeden geçtiğini belirtti.

04.12.2024 14:18
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Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sırbistan ve Kosova'nın AB üyelik yolunun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden geçtiğini söyledi.

Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Vucic ve Kurti ile ayrı ayrı görüşen Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülkenin AB üyelik yolu Ohri Anlaşması temelinde ilişkilerin normalleşmesinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Kallas, Kosova'da su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına düzenlenen saldırıya ilgili iş birliği söylemlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, saldırıyı yapanların adalet karşısına çıkması gerektiğini belirtti.

Vucic ve Kurti de görüşmeyi değerlendirdi

Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kallas ile görüşmesinin "çetin" geçtiğini belirterek "Priştine ile diyaloğun gerekliliğine vurgu yapıldı. Rusya'ya yaptırım konusu da ele alındı. Sırbistan'ın çıkarları doğrultusunda cevaplar verdim." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de AB temsilcileriyle bir araya gelen Vucic, yerel medyaya yaptığı açıklamada ise "Rusya'ya yaptırım uygular ve Kosova'nın bağımsızlığını kabul edersek tüm kapıların açılabileceği söylendi. Ama ilgilenmiyoruz. Mevcut tutumumuzdan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurti de Kallas ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kallas ile ülkesinin Avrupa entegrasyonu ve Sırbistan ile ilişkilerini görüştüklerini belirtti.

"Kallas doğru zamanda ve doğru yerde." diyen Kurti, Kallas'ı 29 Kasım'da İber Lepenci su kanalına yapılan bombalı saldırı hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Kallas'tan geçen yıl Kosova ile Sırbistan arasında varılan ilişkilerin normalleşmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasında ısrarcı olmasını isteyen Kurti, ülkesinin kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısını üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic'in teslim edilmesi talebini yinelediğini kaydetti.

Kurti, görüşmede ayrıca AB'nin Kosova'ya karşı uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.

Kosova-Sırbistan diyalog süreci

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

Kurti ve Vucic, 27 Şubat 2023'te AB'nin arabuluculuğunda Brüksel'de ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma ve 18 Mart 2023'te Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, anlaşmanın uygulanma eki üzerinde mutabakata varmıştı. Mutabık kalınan anlaşma Vucic'in imzalamayı reddetmesi nedeniyle kağıda dökülememişti.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginlikler sürecin tıkanmasına neden olmuştu.

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas, görev süresi boyunca, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde arabuluculuk sorumluluğunu da üstlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kallas: Sırbistan ve Kosova'nın AB Yolunda Normalleşme Şart - Son Dakika

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