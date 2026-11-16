Kallas, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki ortaklar düzeyine taşımayı hedefliyor - Son Dakika
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Kallas, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki ortaklar düzeyine taşımayı hedefliyor

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki diğer ortaklarıyla aynı düzeye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Kallas, Suriye'nin yatırım ve reformlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki diğer ortaklarıyla aynı düzeye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, ülkenin yatırım, kurumsal yapılanma ve reformlar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündemine Suriye ve Orta Doğu ile başlayacaklarını belirten Kallas, "Suriye ile ilişkilerimizi Akdeniz'deki diğer ortaklarımızla sahip olduğumuz düzeye yükseltmeyi umuyoruz." dedi.

AB'nin Suriye'ye siyasi desteğinin somut taahhütlere nasıl dönüştürüleceği ve daha yapılandırılmış bir ortaklık kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, ilişkilerin daha ileri bir düzeye taşınmasını önerdiklerini söyledi.

Kallas, "Suriye'nin çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu gerçekten görüyoruz. Suriye'nin kurumlarını oluşturmak ve reformlarını gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce Suriye'yi ziyaret ettiğini aktaran Kallas, ülkedeki yıkımı yerinde gördüğünü dile getirdi.

Mültecilerin dönüşü için gerekli koşulların oluşturulması gerekiyor

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün hem AB hem de Suriye açısından önemine değinen Kallas, "Avrupa tarafı olarak biz de Suriyeli mültecilerin geri dönmesini istiyoruz. Suriye de ülkeyi yeniden inşa etmek için onların dönmesini istiyor. Ancak aynı zamanda geri dönmeleri için gerekli koşullara ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Bu alanda birlikte yapılabilecek çok şey bulunduğunu belirten Kallas, Suriye'nin istikrarının AB'nin ve bölgenin çıkarına olduğunu vurguladı.

Kallas, Suriye'nin mevcut çatışmanın dışında kalmayı şimdiye kadar başarmasını da olumlu değerlendirdi.

AB, Esed'in devrilmesinin ardından ilişkileri aşamalı olarak geliştirdi

AB, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki geçiş sürecini ve ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla aşamalı ve geri döndürülebilir bir yaklaşım benimsedi.

Bu kapsamda 24 Şubat 2025'te bazı ekonomik yaptırımları askıya alan AB, 20 Mayıs'ta ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde siyasi karar aldı.

Kararın uygulanmasına yönelik hukuki düzenlemeler 28 Mayıs'ta kabul edilirken, güvenlik gerekçesiyle uygulanan tedbirler korundu.

AB, 11 Mayıs'ta ise Esed rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle 2011'de kısmen askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tam olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Aynı gün Kallas ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eş başkanlığında Brüksel'de ilk AB-Suriye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA
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