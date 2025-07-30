Kalp Ameliyatı Geçiren Hemşire, Görevine Döndü - Son Dakika
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Kalp Ameliyatı Geçiren Hemşire, Görevine Döndü

30.07.2025 11:21
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Aysel Aygün, kalp kapağı ameliyatından sonra hastanede hastalar için çalışmaya devam ediyor.

Van'da kalp kapağı üç saat süren açık ameliyatla değiştirilen 42 yaşındaki hemşire Aysel Aygün, kendisini iyileştiren doktorlarla aynı hastanede hastaların şifa bulması için mesai yapıyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Aygün, iki yıl önce halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı ve yürüme zorluğu şikayetiyle görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kalp Merkezi'ne başvurdu.

Hastane Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin'in muayene ettiği Aygün'e kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

İlk etapta ilaç tedavisine başlansa da sağlık sorunları her geçen gün artan Aygün için kalp kapağının değiştirilmesine ve triküspit kalp kapağının da onarılmasına karar verildi.

Ameliyat gerekliliği ortaya çıkınca müdahalenin risklerini hasta ve yakınlarına detaylıca anlatan Doç. Dr. Sarıkaya ile Operatör Dr. Sezgin tarafından geçen yıl aralık ayında üç saat süren ameliyatla Aygün'ün mitral kalp kapağı değiştirildi, triküspit kalp kapağı da onarıldı.

Bir süre yoğun bakımda tutulan Aygün, gerekli takibin ardından taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan ve ameliyattan üç ay sonra görev yaptığı kardiyoloji biriminde yeniden mesaiye başlayan Aysel hemşire, kendisini tedavi eden doktorlarla omuz omuza hayat kurtarmaya devam ediyor.

"Hastalara yardımcı olmak daha anlamlı geliyor"

Aygün, AA muhabirine, 2004'te başladığı mesleğini gururla sürdürdüğünü söyledi.

İki yıl önce kalp rahatsızlığı yaşadığını, kalp yetmezliği teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirten Aygün, "Uzun yıllar kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) Servisinde çalıştım. Kırgızistan'daki Kırgız Türk Dostluk Hastanesinin Kalp Damar Cerrahisinde yaklaşık iki yıl görev yaptım. Hastalık sürecini bilmenin avantajlı olduğu kadar dezavantajlı yönü de var. Dolayısıyla kaygı, korku, stres yapabiliyorsunuz." dedi.

Hastalığını ilk zamanlar ailesine anlatmadığını ifade eden Aygün, şunları kaydetti:

"18 yaşındaki kızıma bakıyorum. Üniversiteye hazırlanıyordu. Okul sürecinin olumsuz etkilenmesini istemiyordum. Ameliyat olmamak için defalarca düşündüm. Sağlığımı, işimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordum. Dünyanın en riskli operasyonunu geçireceksiniz. Açık ameliyatla kalbiniz yerinden sökülüp tekrar takılacak. Kızıma bir daha kavuşamama kaygısını yaşadım. Şikayetlerim artınca görev yaptığım hastanemde ameliyat olmaya karar verdim. Hastanemiz tam donanımlı, güçlü bir altyapıya sahip. Alanında uzman doktorlar görev yapıyor. Bunun bilincindeydim. Bu süreçte doktorlarımızın, mesai arkadaşlarımın desteğini gördüm. İyileşmem için yoğun bir çaba ve özveri gösterildi."

İşini severek yaptığını anlatan Aygün, "Ameliyattan üç ay sonra toparlanabildim. Görevime başladım. Çok mutluyum. Yaşam kalitem eskisi gibi devam ediyor. Hastalara yaklaşırken 'empati yapın' deniliyordu. Hastalığı yaşadıktan sonra hastalarla ilgilenmek farklı bir duygu. Hastalara yardımcı olmak daha anlamlı geliyor. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hastaları iyileştirmek için çaba gösteriyor"

Başhekim Sarıkaya ise Aysel hemşirenin zorlu bir hastalık sürecini geride bırakarak görevinin başına döndüğünü ifade etti.

Aygün'ün hastalığının ilk zamanlarında çok kaygılandığını anlatan Sarıkaya, "Sağlıkçılar da hastalanabiliyor. Hemşiremizin tedavi sürecinde kalp merkezimizin ne kadar koordineli ve güzel çalıştığını gördük. Kalp sorunu yaşayanlar genelde 'işimi, sağlığımı kaybedebilir miyim?' kaygısını yaşıyor. Bu kaygıyı yaşayanlar için de hemşiremiz güzel bir örnek oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra görevine döndü. Hastaları iyileştirmek için çaba gösteriyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ameliyatını bizim yapmamızı istedi"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Sezgin de "Hemşiremizin mitral kalp kapağının değiştirilmesi ve triküspit kalp kapağının da onarılması gerekiyordu. Hastanemizde görev yapıyor. Ameliyatını bizim yapmamızı istedi. Operasyon başarılı geçti. Bir süre takibini yaptık. İyileştikten sonra işe başladı. Beraber görev yapıyoruz. Hastaları iyileştirmek için çaba gösteriyoruz. Ayda yaklaşık 20, yılda 200 açık kalp ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Birçok ilden hastalar merkezimize başvuruyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalp Ameliyatı Geçiren Hemşire, Görevine Döndü - Son Dakika

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