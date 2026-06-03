Kalp Krizi Geçiren Adam Askeri Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Adam Askeri Helikopterle Kurtarıldı

03.06.2026 19:56
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Malatya'da mantar toplarken kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabası ile mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda rahatsızlanıp, mahsur kalan Selim Kaygusuz (47), askeri helikopter ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'ne bağlı Beydağı'nda meydana geldi. Akrabası olan İrfan Kaygusuz ile mantar toplamak için dağlık alana çıkan Selim Kaygusuz, kalp kiriz geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla mahsur kalan Selim ve İrfan Kaygusuz'u kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD ve UMKE ekiplerinin, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle hava desteği istemesi üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan askeri helikopter, kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz'u tahliye ederek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaygusuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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