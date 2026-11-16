Kalp krizi geçiren şoförün minibüsü Ayvalık'ta denize uçtu, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren şoförün minibüsü Ayvalık'ta denize uçtu, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

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Kalp krizi geçiren şoförün minibüsü Ayvalık\'ta denize uçtu, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı
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Ayvalık'ta kalp krizi geçiren yolcu minibüsü şoförünün aracı denize uçtu; şoför kurtarılamadı. Olayda 1'i bebek 10 yolcu yaralandı ve Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31), tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

MİNİBÜS VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren şoförün minibüsü Ayvalık'ta denize uçtu, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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