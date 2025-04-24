ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. 3 çocuk babası Özay'ın cenazesi buradan da Bahçekapı köyüne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Kalp Krizine Yenik Düşen Komiser Toprağa Verildi - Son Dakika
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