Kaman\'da Kurtlar Mandıraya Girdi

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde mandıraya giren 2 kurt, buzağıyı yaraladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Kaman ilçesi Karakaya köyünde meydana geldi. Serhat Korkmaz'a ait mandıraya 2 kurt girdi. Mandırada bulunan büyükbaşlara saldıran kurtlar, 1 buzağıyı yaraladı. Durumu fark eden çoban ile mandıradaki diğer hayvanların hareketlenmesi üzerine kurtlar, kaçıp uzaklaştı.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kurdun mandıraya girdiği, buzağıyı yaraladığı ve diğer hayvanların hareketlenmesi üzerine kaçtıkları görüldü. Ağır yaralanan buzağının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.