Kaman ve Mucur'da Kumar Operasyonu - Son Dakika
Kaman ve Mucur'da Kumar Operasyonu

Kaman ve Mucur\'da Kumar Operasyonu
17.03.2026 19:10
Kırşehir'de kumar oynayan 10 kişiye toplam 99 bin 732 TL ceza kesildi, bazı işletmeler kapatıldı.

KIRŞEHİR'in Kaman ve Mucur ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 99 bin 732 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaman ve Mucur ilçesindeki 2 ayrı kıraathanede kumar oynatıldığını belirledi. Bu kapsamda, polis ekiplerince 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Kaman ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 34 bin 812 TL idari para cezası uygulanarak oyun sırasında kullanılan bin 200 TL nakit paraya el konuldu. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen E.U. hakkında adli işlem başlatılarak iş yeri hakkında mülki idare amirliği tarafından 10 gün süreyle faaliyetten men kararı verildi ve iş yeri mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. Mucur ilçesindeki kıraathanede ise kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanarak, 5 bin 700 TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili iş yeri sahibi H.D. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaman ve Mucur'da Kumar Operasyonu - Son Dakika

