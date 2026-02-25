Kamboçya'da 15 Japon Vatandaşına Gözaltı

Kamboçya'da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 15 Japonya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Japonya'nın Phnom Penh Büyükelçiliğinden, söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15 Japonya vatandaşının ülkede "özel dolandırıcılık" faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın ayrıntılarının henüz netlik kazanmadığı aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin yerel makamlarla koordineli çalışarak uygun yanıtı vereceği kaydedildi.

Kamboçya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerini nisan ayına kadar ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.