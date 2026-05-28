Kamboçya'da Duygusal Kurban Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamboçya'da Duygusal Kurban Paylaşımı

Kamboçya\'da Duygusal Kurban Paylaşımı
28.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV'nin Kamboçya'daki kurban organizasyonu sırasında 89 yaşındaki adam gözyaşlarıyla dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Kamboçya'daki vekaletle kurban organizasyonunda yardım ulaştırılan 89 yaşındaki bir adamın gözyaşları içerisindeki duası duygusal anlar yaşattı.

TDV, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü organizasyon kapsamında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ihtiyaç sahibi bin aileye daha kurban eti dağıttı.

Bayramın ilk gününde 100 büyükbaş kurban keserek iki bin aileye ulaşan vakıf ekipleri, ikinci gününde de vekalet sahiplerinin isimlerini İslami usullere göre okuyup video kaydı alarak 50 büyükbaş kurbanın kesimini gerçekleştirdi.

Kesilen kurbanların etleri pay edilip paketlenirken, ekipler Battambang başta olmak üzere Pursat, Banteay Meanchey, Pailin ve Siem Reap kentlerindeki yoksul bölgelere ulaştı. Kamboçya Müslüman Öğretmenler Derneği ile Kamboçya Kalkınma Vakfı üyeleri de dağıtımda TDV ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kamboçya Vekaletle Kurban Organizasyonu Kafile Sorumlusu Enes Sancak, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Bilal Aksoy ile vakıf gönüllüleri Abdullah Durman ve Ali Çakır, altyapı hizmetlerinden yoksun bölgelerde yaşayan aileleri ziyaret etti.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapısının bulunmadığı, tenekeden yapılmış barakalarda yaşam mücadelesi veren ailelere hem kurban eti hem de temel erzak yardımları ulaştırıldı.

Gözyaşlarıyla dua etti

Ekiplerin ziyaret ettiği bölgede yaşayan 89 yaşındaki yaşlı adam da yardım ulaştırılan isimler arasında yer aldı.

Türk halkı tarafından gönderilen kurban eti ve erzak kolisini teslim alan yaşlı adam, uzun süre ekiplerin ellerini bırakmadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adamın dua ederek Türk halkına teşekkür ettiği anlar duygusal görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Kamboçya, Kurban, Güncel, Vakıf, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da Duygusal Kurban Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:59:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Duygusal Kurban Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.