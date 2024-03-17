Kamboçya\'da hayatını kaybeden Ufuk Öntürk\'ün cenazesi İzmir\'e getirildi

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Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirildi.

Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen ay sonunda kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün cenazesi, uçakla İzmir'e getirildikten sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

???????Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öntürk'ün kaldığı pansiyonda öldürülmesiyle ilgili 1'i kadın 6 kişinin tutuklandığını öğrendiklerini söyledi.

Bakanlığın girişimleri sonucunda cenazenin İzmir'e getirildiğini anlatan Keser, "Cenazemizi teşhis ettik. Savcılık gerekli işlemleri başlattı ve yarın cenazemizi alacağız. Acımız büyük. Sorumluların en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyoruz ve devletimizin bu davada bize destek olmasını istiyoruz." dedi.

Keser, cenazenin Türkiye'ye getirilme sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öntürk, Kamboçya'da şubat ayı sonunda kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istediğini belirterek CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunduklarını söylemişti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da durumdan haberdar olmasıyla harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını açıklamıştı.