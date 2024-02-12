Kamboçya'da Kuş Gribi Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Kamboçya'da Kuş Gribi Vakaları Artıyor

Kamboçya\'da Kuş Gribi Vakaları Artıyor

Kamboçya'da bir çocuğun kuş gribinden yaşamını yitirmesinden bir hafta sonra abisine de aynı teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, virüsün yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

12.02.2024 18:41
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Kamboçya'da bir çocuğun kuş gribinden yaşamını yitirmesinden bir hafta sonra abisine de aynı teşhis konuldu.

Khamer News'un haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kratie bölgesinde 9 yaşındaki kardeşini 8 Şubat'ta kuş gribinden kaybeden 16 yaşındaki çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Yetkililer, yaşamını yitiren çocuğun, ailesinin yetiştirdiği tavuk ve ördekleri tükettikten sonra ateş, nefes darlığı, öksürük ve bilinç kaybı yaşadığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay ülkede 2 kişide kuş gribi tespit edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve DSÖ, bu ay Asya genelindeki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında virüsün yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaygın adı kuş gribi olan H5N1 virüsünün, insandan insana kolay yayılma özelliği olmaması nedeniyle insanlar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

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