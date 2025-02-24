Kamboçya'da Patlayıcı Bebeklerin Ölümüne Neden Oldu

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PHNOM PENH, 23 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya'da savaş kalıntısı roket güdümlü bir el bombasının patlaması sonucu 2 yaşlarındaki 2 bebek hayatını kaybetti. Olay, cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinde meydana geldi.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, Svay Leu ilçesinin Ta Siem komününe bağlı Kranhong köyünde savaştan kalma 66 milimetrelik bir B-63 el bombasının patladığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu biri kız biri erkek, 2 çocuk hayatını kaybetti" diyen Ratana, çocuklardan birinin olay yerinde diğerinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Çocuklardan birinin olaya tanıklık eden babası, o sırada toprakla oynayan iki çocuğun bir cisimle bombaya dokunarak patlamayı tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Kamboçya kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. 1998 yılında sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalardan geriye 4-6 milyon kara mayını ve mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Kamboçya'da yayımlanan resmi bir rapora göre 1979 yılından 2024 yılına kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle ülkede 19.834 kişi hayatını kaybetti, 45.252 kişi de yaralandı veya ampute oldu.