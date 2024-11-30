Kamu Çalışanları Ankara\'da Geçim Koşullarını Protesto Etti

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ANKARA'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) çağrısıyla düzenlenen mitingde kamu çalışanları, geçim koşullarına, hayat pahalılığına dikkat çekip, sosyal ve mali haklarında iyileştirme talebinde bulundu.

KESK öncülüğünde düzenlenen mitinge Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, kortej halinde Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Bağlı oldukları sendikaların flamalarını taşıyan gruptakiler, ellerindeki dövizlerin yanı sıra slogan atarak, hayat pahalılığına dikkat çekti.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamların en az iki katı seviyesinde seyrettiğini söyleyerek, "Gıda enflasyonu dünya genelinde düşerken Türkiye'de artmaya devam ediyor. Eti, peyniri, sütü, yoğurdu, bakliyatı geçtik; mevsim sebzelerinin kilosu bile ortalama 100 TL civarında. Ortalama bir ev kirası 25 bin TL, emekli maaşı 12 bin 500 TL. Her 2 çalışandan birisi açlık sınırının çoktan altında kalan 17 bin 2 TL'lik asgari ücretle çalışıyor. Kamu emekçilerinin ortalama maaşı yoksulluk sınırının yarısında kalıyor. Kamu emekçilerinin maaşı emekli olduğunda 1/3'e düşmektedir. Böylece emekli olma hakkımız açıkça gasp ediliyor" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.