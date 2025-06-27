Kamu İşçileri İçin Grev Aşaması Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu İşçileri İçin Grev Aşaması Yakın

Kamu İşçileri İçin Grev Aşaması Yakın
27.06.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş, TÜHİS'in teklifini yetersiz buldu; eylemler sürecek, grev tehdidi var.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kendilerine birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu bildirdi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ağar, TÜHİS'in verdiği teklifin bir anlamı olmadığını belirterek, "İlk tekliflerinde hatırlarsanız 'Hayal kırıklığına uğradık.' demiştik. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin ne düzeyde olacağını biliyorduk. Neydi ikinci teklifleri? Maalesef birinci 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı yüzde 7, ikinci 6 ayı yüzde 5. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bunun gündeme getirilmesini bile uygun bulmadıklarını söyleyen Ağar, "Bu, 'Siz meydanları boş bırakmayın. Eylemlerinize devam edin. Sonuna kadar mücadele edin. Meydanları ısıtın.' anlamına gelir." dedi.

Ağar, TÜRK-İŞ olarak eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, "Buradan 600 bin kamu işçisine de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar mutlaka kullanmalarını söylüyorum. Bugün en düşük ev kirasının 20 bin lira olduğu bu ülkede bu teklifleri 600 bin kamu işçisine reva görmeleri gerçekten bizleri üzmektedir." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanacağına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Ağar, "Eğer dediği buysa buradan anlaşma olmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum." görüşünü paylaştı.

Ramazan Ağar, mücadeleden geri durmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik. 2 aylık süremiz kaldı. Grevse grev artık, neyse ne demek bize yakışmaz ama grev uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Hükümetten temennimiz; grev aşamasına kadar geldik, gelin bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek, masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. Bu işçi, devletin işçisi, devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım."

İşçilerden karamsar olmamalarını isteyen Ağar, "Yeter ki sendikalarının almış olduğu eylem kararlarına harfiyen uysunlar. Biz bu işin üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Böyle bir teklifin sunulmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ağar, "Toplantılarımız devam edecek. Tahmin ediyorum, temmuz ayının başlarında da bir teklif verirler. Ona da bakacağız. Süreç daha devam ediyor." dedi.

"21 talebimizden sadece ücretle ilgili teklif geldi"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli de bugün 7. toplantıyı yaptıklarını belirterek, bugünkü toplantıda 27 Şubat'ta verdikleri 21 talepten sadece ücretle ilgili teklifin geldiğini aktardı.

TÜHİS'in sunduğu teklifin düşük olduğunu bildiren Çukutli, kendilerine sunulan ilk teklif sonrası bazı eylem kararları aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştüklerini belirten Çukutli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de randevu talep ettiklerini ancak şu ana kadar verilmediğini kaydetti.

Bakan Şimşek'e seslenen Çukutli, "Bizleri lütfen duysunlar. Buradaki insanların beklentilerini karşılayacak şekilde beraberce mutlaka yol haritası belirlemek durumundayız. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda uzlaşmacı ve çözüm odaklı olarak yaklaşmaya çalıştık. Çabamız o doğrultuda oldu. Toplantıların bu kadar sürmesinin de bizi sıkıntıya soktuğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Görüşmelerde henüz yol kat edemediklerini, bunun trajikomik olduğunu dile getiren Çukutli, "Bu süreçlerin mutlaka en kısa sürede bitirilmesini ve sözleşmeyi güzel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde temmuzun belki ilk haftasında, önümüzdeki hafta olmak üzere en kısa süre içerisinde bu sözleşmeyi bitireceğiz diye ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, TÜHİS, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu İşçileri İçin Grev Aşaması Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:07:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kamu İşçileri İçin Grev Aşaması Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.