Kamu işçilerine 2024\'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek.

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.