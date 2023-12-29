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Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu - Son Dakika
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Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belirlendi. İlave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara ise ilave tediye tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

Kamu işçilerine 2024\'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu
29.12.2023 - 04:29,
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek.

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu - Son Dakika
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