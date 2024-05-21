Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Sosyal Tesislerde Emeklilere İndirim Uygulanacak - Son Dakika
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Sosyal Tesislerde Emeklilere İndirim Uygulanacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Sosyal Tesislerde Emeklilere İndirim Uygulanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere indirimli faydalanma imkanı sağlanacak olan sosyal tesisler arasında misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevleri bulunuyor. Bu indirim uygulaması 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

21.05.2024 16:24
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde 31 Aralık 2024'e kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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