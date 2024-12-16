Kamu Kurumlarına Personel Alımı İlanları Yayınlandı

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığına personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınav ile 35 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. İlanda belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvurabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliği bulunması istenecek. Adaylar başvurularını 06.01.2025 – 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve 'www.aile.gov.tr', 'https://aile.gov.tr/pgm' adreslerinden ulaşabilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 12 ADET AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 – 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 99 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlan ilan ile birlikte, Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığına 99 personel alımı yapılacak. Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 puan alması zorunlu olacak ve son 5 yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS'de en az (D) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Adaylar başvurularını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00'a kadar, 'Kariyer Kapısı Platformu' (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

YARGITAY BAŞKANLIĞINA 70 ADET PERSONEL ALIMI

Ayrıca Resmi Gazete'de Yargıtay Başkanlığı'ndan yayımlanan ilan ile toplam 70 personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrıları 'www.yargitay.gov.tr' internet sitesinde ve Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet siteleri üzerinden yapılacak.