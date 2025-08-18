Kamu-Sen'den İş Bırakma Kararı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararına ilişkin, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz." dedi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yalnızca kendi gelecekleri için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle 25 milyon insanın onurlu yaşam mücadelesi için toplandıklarını söyledi.

Hak aramak, haklarını almak ve adalet için burada olduklarını vurgulayan Kahveci, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren tarafının kendilerine teklif ettiği zam miktarını yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Teklifi kabul etmediklerini aktaran Kahveci, "Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz." diye konuştu.

Kahveci, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, ilave ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, kamu personellerinin kaygısız, huzurlu ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı misyonuna yakışan bir kamu düzeni istediklerini ifade eden Kahveci, bu nedenle 2026 için yüzde 88,6, 2027 için yüzde 45,2 oranında zam talebinde bulunduklarına dikkati çekti.

Kahveci, verilen teklifin beklenti ve taleplere karşılık vermediği görüşünü belirterek, "Bugün ülke genelinde Türkiye Kamu-Sen olarak iş bırakıyoruz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz." dedi.

Hükümetin gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıtları dikkate alarak yeni bir teklif sunması gerektiğini ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"28 Temmuz'dan itibaren önemli bir süre geçti. Ama biz 4 tane rakamdan başka bir şey görmedik. Kamu-Sen olarak masaya taşıdığımız 427 madde var. Bunlar çalışanların sorunları, ihtiyaçları. Bunların mutlaka karşılanması lazım. Daha fazla ötelemeyelim. Bunu bir sonraki toplu sözleşmeye bırakmayalım. Bize masa başı rakamlar değil, alın terimizin karşılığı olan rakamlar gerekiyor. Biz buradayız, hakkımızı almakta da kararlıyız.

Yarın itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaya koyduğu takvim çerçevesinde toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak. Onun için fazla gecikmeden diyoruz ama hala gecikiliyor. Bugün olmuş hala yeni bir teklif gelmemiş. Buradan bir kez daha Sayın Bakan'a seslenelim. Yeni bir teklif bekliyoruz. Hakkımızı istiyoruz."

Açıklama sonrasında Kahveci ve beraberindeki sendika üyeleri, taleplerinin yazılı olduğu pankartları Bakanlık girişine bıraktı.

Programın ardından Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve beraberindekiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.