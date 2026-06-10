Kamyon Market\'e Girdi, İşletmeci Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun girdiği marketteki işletmeci yaralandı.
Havutlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde plastik kasa yüklü 33 AOL 302 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete girdi.
Kazada iş yeri sahibi Ekrem Bayram yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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