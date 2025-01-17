Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki kamyonun yol kenarında park halinde duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İmişehir Mahallesi'nden geçen Eskişehir- Ankara kara yolunun kenarına park edilen otomobile, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı.
Sürücüsü bulunmayan ve çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.
Kaza anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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