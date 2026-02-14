Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika
Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı

Haberin Videosunu İzleyin
Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı
14.02.2026 00:03
Haberin Videosunu İzleyin
Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı
Haber Videosu

Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali nedeniyle otomobil sürücüsü kamyonetin camını yumrukladı.

Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali yaparak 'kaynak' yapan kamyonetin şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, aracından inerek kamyonetin camını yumrukladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İmsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

KAMYONETİN CAMINI YUMRUKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı. Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, o anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika

Kamyonet İhlali Tartışması Kavga Çıkardı
