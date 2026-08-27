Kamyonet Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22: 00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen ve Midyat'tan Batman istikametine seyir halinde olan 34 CSG 570 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçtaki T.E.D. (22) ve U.D. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.