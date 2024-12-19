Kamyonet Yayaya Çarptı, Ağır Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Hüseyin K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Ş.K'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
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